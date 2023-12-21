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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkmasını hukuka aykırı buldu - Son Dakika
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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkmasını hukuka aykırı buldu

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti. FIFA ve UEFA kurallarının AB hukukuna aykırı olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA\'nın Avrupa Süper Ligi\'ne karşı çıkmasını hukuka aykırı buldu
21.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:51
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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama, FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok." denildi.

Açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig kararının "rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı" olduğunu duyurdu.

Avrupa Süper Ligi girişimi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı.

Kaynak: AA
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