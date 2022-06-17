Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası başladı

17.06.2022 14:21

Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 37 ülkeden 437 sporcu madalya için mücadele ediyor.

Milli takım şampiyonaya, 12 kadın, 12 erkek sporcu ve 6 takım ile katılıyor.

Şampiyona, 22 Haziran'da sona erecek.

Şampiyonada, kategorilere göre mücadele eden milli sporcular şöyle:

Kadınlar flöre: Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete.

Kadınlar kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ.

Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş.

Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto.

Erkekler kılıç: Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım.

Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say.

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Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Kaynak: AA

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