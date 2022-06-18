Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

18.06.2022 21:58
Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 37 ülkeden 437 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Kadınlar epede Ukraynalı sporcu Vlada Kharkova Avrupa şampiyonu olurken, İtalyan Rossella Fiamingo gümüş, yine İtalya'dan Mara Navarria ve Polonyalı Martyna Wenglarczyk Swatowska bronz madalya kazandı.

Erkek flörede ise İtalyan sporculardan Daniele Garozzo altın, Tommaso Marini gümüş, Fransız Maximilien Chastanet ve yine İtalya'dan Giorgio Avola bronz madalya elde etti.

Öte yandan, şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı 8 eskrimci piste çıktı. Karşılaşmalar sonucu kadınlar epede tablo-16'da organizasyona veda eden Gökçe Günaç 11'inci, Damlanur Sönmüş 29'uncu, Aleyna Ertürk 59'uncu ve Yağmur Sönmüş organizasyonu 73'üncü sırada tamamladı.

Erkekler flörede ise Martino Minuto 41'inci, Alp Eyüpoğlu 65'inci, Alp Tuna Korkmaz 67'nci ve Batuhan Mazlumoğlu 68'inci sırada yer aldı.

Yarın erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorileriyle devam edecek organizasyon, 22 Haziran Çarşamba günü son bulacak.

YORUMLAR
500
Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da, heyecan dolu müsabakalarla devam ediyor Avrupa Eskrim Şampiyonası Antalya'da, heyecan dolu müsabakalarla devam ediyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 22:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement