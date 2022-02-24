Avrupa futbolunda son 16 turu kuraları yarın çekilecek - Son Dakika
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Avrupa futbolunda son 16 turu kuraları yarın çekilecek

24.02.2022 10:57
Avrupa futbolunda son 16 turu kuraları yarın çekilecek

UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kuralar, yarın çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kuralar, yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli ikinci ve üçüncü organizasyonunun son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Her iki kupada da play-off turunu bugünkü maçların ardından geçecek 8 takım, gruplarını lider tamamladıkları için bu etabı maç yapmadan atlayan 8 takımla eşleşecek ve son 16 turunu oluşturan takımlar belirlenecek.

Grubunu lider tamamladığı için Türk takımlarından Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Avrupa Ligi kuraları, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise bugün deplasmanda karşılaşacağı Çekya ekibi Slavia Prag'ı elemesi halinde yarın TSİ 15.00'teki kuralara katılma hakkı elde edecek.

Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Play Off, İsviçre, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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