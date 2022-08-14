Genç okçular, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirilecek.
Sıralama atışları 16 Ağustos'ta yapılacak organizasyon, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek.
Şampiyonada 22 milli okçu madalya mücadelesi verecek. Organizasyon, 20 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli sporcular şöyle:
21 yaş altı
Klasik yay erkekler: Mustafa Buğrahan Çoban, Efe Gürkan Maraş
Klasik yay kadınlar: Ezgi Başaran, Fatma Maraşlı
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Toprak Efe Çoban, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Songül Lök, İpek Tomruk
18 yaş altı
Klasik yay erkekler: Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir, Kutay Tek
Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Sıla Özdemir
Makaralı yay erkekler: Yunus Emre Arslan, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Eren Kırca
Makaralı yay kadınlar: Hatice Efdal Köse, Irmak Yüksel, Begüm Yuva
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