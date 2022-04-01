Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak, sıkletlerinde 5'inci oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak, bronz madalya maçlarını kaybetti.

Kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep, Moldovalı Iulia Leorda'ya 3-2 yenildi.

Elvira, 57 kilo bronz madalya maçında Macar Tamara Dollak'a 7-2 mağlup oldu.

Yağmur da 62 kiloda Polonyalı Natalia Gizela Kubaty ile yaptığı karşılaşmayı 10-0 teknik üstünlükle kaybetti.