Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası

02.04.2022 19:23
Avrupa Güreş Şampiyonası

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Emre, bronz madalya müsabakasında Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaştı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre, rakibini tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Emre, Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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Bronz Madalya, Milli Sporcu, Macaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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