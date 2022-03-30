Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi - Son Dakika

Macaristan'da devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcular, 5 sıklette mücadele etti. 2 güreşçi finale yükselirken bir sporcu ise bronz madalya için yarın mindere çıkacak.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını tuşla kazanarak finale yükseldi. Kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Yasemin, altın madalya maçında Estonyalı Epp Maee ile karşı karşıya gelecek.