Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi

30.03.2022 20:13
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi

Macaristan'da devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcular, 5 sıklette mücadele etti.

Macaristan'da devam eden 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcular, 5 sıklette mücadele etti. 2 güreşçi finale yükselirken bir sporcu ise bronz madalya için yarın mindere çıkacak.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını tuşla kazanarak finale yükseldi. Kariyerindeki 5'inci Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Yasemin, altın madalya maçında Estonyalı Epp Maee ile karşı karşıya gelecek.

50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, başarılı performansını Budapeşte'de de sürdürdü. Genç güreşçi çeyrek finalde Alman Lisa Ersel'i 11-2, yarı finalde ise Romen rakibi Emilia Alina Vuc'u 8-5 yendi. Evin, yarın altın madalya için Avrupa Şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.55 kiloda Bedia Gün, Macar rakibini 3-0 yendi, yarı finalde ise Ukraynalı Aleksandra Khomenets'e 9-4 yenildi. Bedia Gün, İsveç Nova Bergman ile bronz madalya maçına çıkacak.Elif Yanık'ın mücadele ettiği 59 kiloda sporcu sayısının az olması nedeniyle nordic sistemi uygulandı. Elif Yanık, ilk maçında Azerbaycan'dan Alyona Kolesnik, sonra da Alman Elena Heike Brugger'e tuşla yenilerek elendi.68 kiloda güreşen Aslı Demir de, çeyrek finalde Polonyalı Natalia Iwona Strzalka'ya 13-6 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.YARIN KADINLARDA 5 SIKLETTE MİLLİLER MİNDERE ÇIKACAK53 kilo mücadelesinde Zeynep Yetgil- Alman Annika Wendle ile karşı karşıya gelecek.57 kiloda Elvira Kamaloğlu, İspanyol Gracia Sanchez Diaz ile karşılaşacak.62 kiloda Yağmur Çakmak, İspanyol Lydia Perez ile, rakibini yenerse Dünya Şampiyonu Bulgar Türk'ü Tayyibe Hüseyin Mustafa ile karşılaşacak.65 kiloda Aslı Tuğcu, Nordic sisteminde Romen Krizsta Incze, ardından Bulgar Sofia Hristova Georgieva ile karşılaşacak.72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, Bulgar Yuliena Vasileva Yaneva ile mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 kadın güreşçi finale yükseldi - Son Dakika
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