Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 Türk güreşçi finale yükseldi - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stilde milli sporcular Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde bugün 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Millilerde, ilk olarak mindere çıkan Süleyman Atlı, 61 kilo yarı finalinde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 6-3 yenerek adını finale yazdırdı. İki Avrupa şampiyonluğu bulunan ve bu organizasyonda ilk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, finalde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşı karşıya gelecek.