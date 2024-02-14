Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Türk güreşçiler finale yükseldi

Spor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan Yavuz, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.

Şampiyonada 50 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz finale yükseldi. 50 kiloda mücadele eden Evin, sabah seansında eleme maçlarında ilk turu maç yapmadan geçti. 28 yaşındaki milli sporcu, çeyrek finalde Rumen Ana Maria Pirvu'yu 4-2 öndeyken tuşla yendi. Evin, yarı finalde ise Bulgar rakibi Miglena Georgieva Selishka karşısında zorlansa da maçı 4-3 kazanarak finale yükseldi.

Milli güreşçi, yarın akşam altın madalya mücadelesinde Avrupa, dünya şampiyonu ve Olimpiyat 2'ncisi Azerbaycanlı Maria Stadnik ile karşılaşacak.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU FİNALDE

68 kiloda seribaşı olduğu için çeyrek final ile şampiyonaya başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu bu turda Bireysel Rus Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla yendi. Yarı finalde Çekya'dan Adela Handzlickova ile karşılaşan Buse, bu karşılaşmanın son saniyelerinde 10-9 kazanarak finale çıktı. Buse yarın akşam finalde Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova ile karşı karşıya gelecek.

YASEMİN ADAR YİĞİT DE ALTIN MÜCADELESİ VERECEK

76 Kiloda mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit, ilk turda Bulgar Vanesa Georgieva'yı 10-0 teknik üstünlükle yenerken, çeyrek finalde ise Fransız rakibi Pauline Lecarpenter'i 7-3 yendi. Yarı finalde de Macar rakibi Bernadet Nagy ile karşılaşan milli güreşçi, 4-0 öndeyken rakibini tuş ederek finale yükseldi. 32 yaşındaki milli güreşçi, yarın akşam finalde Ukraynalı Anastasia Shustova ile karşılaşacak.

Ayrıca 55 kiloda Tuba Demir ilk turda Avusturyalı Oleksandra Kogut'u 5-0 öndeyken tuşla yendi. Çeyrek finalde Alman rakibi Anastasia Blayvas'a 6-2 yenildi. 59 kiloda Eda Tekin ise ilk turda Bireysel Belarus Alesia Hetmanava'ya 8-7 yenildi.