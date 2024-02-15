Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Türk sporcular madalya kazandı

Canlı yayında Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında gergin anlar

Gazeteci İsmail Saymaz ile Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi. Programa uzaktan bağlanan Şen, Saymaz'ın uzun süre konuşmasına sinirlenerek, "İsmail 3 dakikada bitir kardeşim. 1 saat konuşulur mu lan? İnsaf ya." dedi. Şen'in "lan" demesine tepki gösteren Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Hocam saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." ifadelerini kullandı.