Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Türk Sporcuların Başarısı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan Cansu Bektaş, şampiyona ikincisi Gamze Altun ile gümüş madalya kazanan Medine Bilicier, Konya'da çiçeklerle karşılandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazandı. Toplamda ise 163 kilo ile 23 Yaş Altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya aldı ve üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sıklette mücadele eden Gamze Altun da silkmede 92 kilo ile 23 Yaş Altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Koparmada 65 kilo ile 5'inci olan Gamze, toplamda 157 kilo ile gümüş madalya alarak Avrupa 2'ncisi oldu. Şampiyonada Medine Bilicier ise 1 gümüş madalya kazandı.
MİLLİ SPORCULAR ÇİÇEKLE KARŞILANDI
Şampiyonanın ardından Konya'ya gelen 3 milli halterci, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Sporcularla gurur duyduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, "Ülke sporumuzun gurur tablosu yaşıyoruz. Sporcularımızı karşıladık. Bulgaristan'da yapılan organizasyonda sporcularımız 3 altın, 2 gümüş madalya aldı ve aynı zamanda Avrupa rekoru kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar" şeklinde konuştu.
CANSU BEKTAŞ: MUTLU VE GURURLUYUZ
Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, "Benim için yoğun bir dönemdi. Geçen sene de 4 yarışmaya katıldım. 3 kez İstiklal Marşı'mızı okutmuştum. İlk defa da Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştum. Bu seneyi de güzel açtım. Büyükler Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.
Şampiyonada Avrupa 2'ncisi olan Gamze Altun ise "Takımca bu yarışmaya çok iyi hazırlandık. İlk günden de çok iyi dereceler yaptık. Kürsüde 1'inci ve 2'nci olduk. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
Gümüş madalya kazanan Medine Bilicier de "Bu şampiyonaya ilk defa katıldım. İlk büyükler maçım olduğu için benim için bir tecrübe oldu. Biraz kötü geçti, ama ileri de İstiklal Marşımızı okutacağımı düşünüyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk Sporcuların Başarısı - Son Dakika
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otobüste kadın yolcuyu taciz eden yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından dövüldü. O anlar kameralara yansırken kadın bir yolcu, tacizciye tepki göstererek "Pantolonunun niye ıslak?" dedi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girdikten sonra içeride eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin alacağı ve manifesto okuyacakları ortaya çıktı. Taleplerinin kabul görmemesi durumunda ise rehin aldıkları kamu görevlilerine sözde cezalandırma eylemi yapacakları öğrenildi.
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?