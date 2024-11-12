Avrupa İkincisi Hakan Koç, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Avrupa İkincisi Hakan Koç, Erzurum'da Coşkuyla Karşılandı

Avrupa İkincisi Hakan Koç, Erzurum\'da Coşkuyla Karşılandı

Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hakan Koç, memleketi Erzurum'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Yerel yöneticiler ve ailesi, sporcunun başarısını kutladı.

12.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Avrupa ikincisi olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hakan Koç, havalimanından davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Milli kick boksçu, gurur dolu anlar yaşadı.

2-9 Kasım 2024 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Kick Boks Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hakan Koç, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Yurda dönen milli kick boksçu, memleketi Erzurum'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Erzurum Havalimanında yapılan karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Aykut Bozoğlu, Kick Boks İl Temsilcisi Metin Abuşoğlu, Antrenör Rıdvan Özkan ile ailesi ile sporcular katıldı. Havalimanında gurur dolu anlar yaşayan Milli sporcunun annesi Serap Koç ile babası Alparslan Koç da büyük bir mutluluk yaşadı.

Çiçeklerle karşılandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Aykut Bozoğlu, Avrupa ikincisi Hakan Koç'a çiçek vererek başarısından ötürü kendisini tebrik ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, "Hakan Koç'u başarısından ötürü tebrik ediyoruz. İnşallah bir dahaki sefere Erzurum ve ülkemize Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları getirir" dedi.

Sekmen tebrik etmişti

Avrupa ikincisi olan sporcu Hakan Koç'un başarısı memleketi Erzurum'a büyük bir gurur yaşattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran Hakan Koç İçin tebrik mesajı paylaştı. Başkan Sekmen yaptığı açıklamada, "Bu önemli başarısından dolayı kendisini yürekten kutluyorum. Erzurum olarak sporda zirveyi hedefleyen gençlerimizin her zaman yanındayız ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Milli sporcunun babası Alparslan Koç ise yaptığı açıklamada, oğlunun Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığını belirerek, "İnşallah bir dahaki sefere bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal marşımızı çaldıracak" dedi.

Avrupa ikincisi olan Hakan Koç, daha önce de dünya ikinciliği kazanmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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