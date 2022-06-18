Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalyayı çok istediğini ama gümüş madalya kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa ikincisi milli güreşçi Duygu Gen, Balıkesir'de törenle karşılandı - Son Dakika

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