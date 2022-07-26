Organizasyonda çıktığı dört müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda Hırvatistan ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Türkiye, ilk karşılaşmasında Avusturya 'ya 15-0, ikincisinde ise Malta 'ya 8-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası - Son Dakika

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