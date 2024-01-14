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Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası Sonuçları - Son Dakika
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Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası Sonuçları

Milli sporcuların da katıldığı Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, Polonya'nın Gdansk kentinde tamamlandı. Türk sporculardan Metehan Atan 1000 metrede 13. ve Furkan Akar 20. oldu. Türkiye takımı ise 5000 metrede 6. sırayı elde etti.

Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası Sonuçları
14.01.2024 - 18:35,
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Milli sporcuların da katıldığı Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde 1000 metre ve takım yarışmaları yapıldı.

43 katılımcının yer aldığı erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporculardan Metehan Atan 13'üncü, Furkan Akar 20'nci oldu.

Furkan Akar, Metehan Atan, Murat Tahtaci, Muhammed Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu'ndan oluşan 5000 metre takımı ise 11 ülke arasında 6. sırayı aldı.

Kaynak: AA
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