Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasında, milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışık finalinde 02: 07.67'lik derecesiyle Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Ümit Can Güreş, 50 metre kelebek finalinde yüzdüğü 22: 37'lik derecesiyle Açık Yaş Türkiye Rekoru kırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Metin Aydın, 100 metre karışık yarı finalinde 53: 63'lük derecesi ile 14'üncü; Berkay Ömer Öğretir 50 metre kurbağalama yarı finalinde 26: 82'lik derecesiyle 13'üncü; Emre Sakçı, Kemal Arda Gürdal, İlknur Nihan Çakıcı ve Ekaterina Avramova'dan oluşan, 4x50 metre fiinalinde yüzdüğü 1: 33.46'lık derecesiyle Avrupa 8'inciliğini elde etti.

Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama yarı finalinde 25.38'lik derecesiyle Avrupa Kısa Kulvar Şampiyona Rekoru kırdı ve ikinci olarak final yüzmeye hak kazandı.