Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile Güney Kıbrıs'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye Arda Güler'in performansı damga vurdu.

İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelenin ilk yarısına damga vurdu. Genç yıldız, mücadelenin ilk 45 dakikasında en çok ikili mücadelede kazanan ve en çok adam eksiltilen futbolcu oldu.

TARAFTARI MEST ETTİ

Yüzde 95'lik pas isabet oranı yakalayan Arda Güler, en çok sahipsiz top kazanan futbolcular arasında da zirveye oturdu. Arda Güler'in etkili oyunu sarı-lacivertli taraftarları da mest ederken genç yıldız için sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulunuldu.