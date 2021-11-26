Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı

Fenerbahçe, Olympiakos'a yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ederken, Yunan ekibi karşısında da etkisiz bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, mücadelede kaleye isabetli şut atamazken 2008-2009 yılından sonra bir ilki de yaşadı.
Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos kalesine toplam 6 şut çekti. Sarı-lacivertliler son olarak 14 Mart 2020'de deplasmanda 1-0 yenildiği Konyaspor maçında kaleyi tutturamamıştı. Rakip Olympiakos ise 3'ü isabetli olmak üzere Fenerbahçe kalesini 17 kez yoklarken, 1 gol attı.
Yunanistan'daki maçta 90. dakikada yıkılan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra ilk defa bir takıma Avrupa gruplarında hem içeride hem dışarıda kaybetti. Sarı lacivertliler son olarak 2008-2009'da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya iki maçta da boyun eğmişti. Olympiakos'a 3-0 ve 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 12 yıl önce Porto'ya 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
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