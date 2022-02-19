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Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Emirdağlı Korkmaz, kendi kategorisinde üçüncü oldu - Son Dakika

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Emirdağlı Korkmaz, kendi kategorisinde üçüncü oldu

19.02.2022 13:13
Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Emirdağlı Korkmaz, kendi kategorisinde üçüncü oldu

Emirdağlı Hakan Korkmaz, kendi kategorisinde katıldığı şampiyonada, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Emirdağlı Hakan Korkmaz, kendi kategorisinde katıldığı şampiyonada, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen 'Avrupa Muaythai Şampiyonası', İstanbul'da başladı. İstanbul'da Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda minikler gençler yıldızlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada, 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele ediyor. 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun mücadele ettiği 'Avrupa Muaythai Şampiyonası'na Emirdağlı Hakan Korkmaz katıldı. Hakan Korkmaz, kendi kategorisinde katıldığı şampiyonada; başarılı bir performans sergileyerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Emirdağlı Hakan Korkmaz, elde ettiği bu başarıyla Türkiye'ye ve Emirdağ'ına bronz madalya kazandırdı. - AFYONKARAHİSAR

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Gazanfer Bilge, Bronz Madalya, Hakan Korkmaz, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Emirdağlı Korkmaz, kendi kategorisinde üçüncü oldu - Son Dakika Spor


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