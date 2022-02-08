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Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri - Son Dakika

Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri

08.02.2022 21:31
Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri

Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasına ismini yazdıran Sakaryaspor, 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 1461 Trabzon FK ile aynı puanı paylaşıyor.

Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasına ismini yazdıran Sakaryaspor, 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 1461 Trabzon FK ile aynı puanı paylaşıyor. Yeşil-siyahlı takım, 2. Lig Kırmızı Grup'ta averaj ile liderliğini koruyor.

2.Lig Kırmızı Grup'ta namağlup olarak ilk yarıyı bitiren Sakaryaspor, Avrupa'nın da en az gol yiyen takımlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, sezon başında sergilediği performansla ilgilileri üzerine çekti. Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasına ismini yazdıran yeşil-siyahlılar, son 3 lig maçında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Sarıyer ve Bodrumspor mağlubiyetlerini üst üste alan yeşil-siyahlılar, son olarak Vanspor ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan yeşil-siyahlılar, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 49 puanlı 1461 Trabzon FK'nın önünde averajla liderliğini sürdürüyor. - SAKARYA

Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri
Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri

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1461 Trabzon, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından biri - Son Dakika Spor


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