Avrupa Okçuluk Federasyonu heyeti, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nu ziyaret etti

Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkanı Hakan Çakıroğlu ve heyeti, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hakan Çakıroğlu ile birlikte ziyarette Avrupa Okçuluk Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Batuhan Yaşar da yer aldı.

Görüşmede Türk ve Avrupa okçuluğunun gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca gelecek döneme ilişkin planlamalar kapsamında yeni sezon yarışma takvimi, Türkiye'de düzenlenmesi planlanan ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile çok uluslu kamp ve ortak hazırlık faaliyetleri değerlendirildi.