Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi - Son Dakika
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Spor

Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

Avrupa Plak Atışları Şampiyonası\'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda skeet kategorisinde yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular iyi bir performans gösterdi. Kemal Madencioğlu 8'inci, İbrahim Akgürcü 53'üncü, Cemre Bumin 60'ıncı sırada yer aldı. Türkiye takımı ise 10. sırada yer aldı. Sena Can ise 30'uncu oldu. Ahmet Baran 18'inci, Muhammed Seyhun Kaya 26'ncı ve Erdem Özkural 45'inci olarak derece elde etti. Türk sporcular takım halinde 7'nci sırada yer aldı. Şampiyona yarın skeet karışık takım kategorisindeki müsabakalarla devam edecek.

24.05.2024 14:59
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Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda skeet kategorisinde karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Lonato kentinde 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonda skeet erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Kemal Madencioğlu 121 puanla 8'inci, İbrahim Akgürcü 116 puanla 53'üncü, Cemre Bumin 115 puanla 60'ıncı sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, toplamda 352 puanla müsabakayı takım halinde 10. sırada tamamladı.

Skeet kadınlar kategorisinde ise Sena Can, 108 puanla 30'uncu oldu.

Skeet genç erkekler kategorisinde Ahmet Baran 114 puanla 18'inci, Muhammed Seyhun Kaya 112 puanla 26'ncı ve Erdem Özkural 103 puanla 45'incilik elde etti. Milli sporcular, takım halinde toplam 329 puanla karşılaşmayı 7'nci sırada bitirdi.

Şampiyona yarın skeet karışık takım kategorisindeki müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA

Ahmet Baran, Sena Can, Türkiye, Cemre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi - Son Dakika

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