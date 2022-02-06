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Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası - Son Dakika

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası

06.02.2022 16:43
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda şampiyon oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor büyük erkeklerde birinciliği elde ederken, büyük kadınlar müsabakalarında ise Yayla Günen, Bahar Atalay, Nuran Satılmış ve Fatma Karasu'dan oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Avrupa ikinciliğine ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kupa tarihinde Türk takımları erkeklerde ikinci kez zirveye çıktı." ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şampiyon, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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