Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

11.03.2022 16:49
Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'ndan 3 altın, 3 bronz madalya ile dönen Kayserili sporcular, Antrenörleri Göksel Cingöz ve Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

İstanbul'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'ndan 3 altın, 3 bronz madalya ile dönen Kayserili sporcular, Antrenörleri Göksel Cingöz ve Muaythai Federasyonu As Başkanı Halil Demir ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

35 ülkeden 800'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Muaythai sporcularından Sercan Koç A Elite Büyük Erkekler 60 Kg'da, Ezgi Keleş U23 Büyük Bayanlar 54 Kg'da ve Hasan Çetin U23 Büyük Erkekler 86 Kg'da Avrupa Şampiyonu, Mensure Karadayı A Elite Büyük Bayanlar 71 Kg'da, Emre Aydoğdu U23 Büyük Erkekler 60 Kg'da ve Fatih Can Görücü de U23 Büyük Erkekler 67 Kg'da Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonları makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Büyük bir çalışma ve emek sonucu 35 ülkeden 800'ü aşkın sporcu arasında 3 Altın, 3 Bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza atan sporcularımızı ve Antrenörleri Göksel Cingöz'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret
Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

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U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadın güreşçilerden 3 madalya U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadın güreşçilerden 3 madalya

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonlarından Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika


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