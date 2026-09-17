Avrupa şampiyonu 11 yaşındaki motosikletçi Poyraz Bor, MotoGP hayaliyle hız kesmiyor

Avrupa Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Supermoto Pist Şampiyonası'nın SM65 kategorisinde şampiyonluğa ulaşan 11 yaşındaki motosiklet sporcusu Poyraz Bor, hedefi MotoGP'ye giden yolda "hızla" ilerliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 2020 yılında motosiklet sporuna başlayan 6. sınıf öğrencisi Poyraz, motokros, supermoto ve miniGP'de kazandığı 7 Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da mücadele etmeye başladı.

Poyraz, geçen sezon Türk bayraklı tulumuyla Avrupa BMU Supermoto Pist Şampiyonası SM65 kategorisindeki yarışların tamamını kazanarak şampiyon oldu.

İstanbul Park'ta bu yıl düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. yarışında mücadele eden Poyraz, ilk kez bindiği Yamaha R25 motosikletle 250cc'de pist rekorunu kırdı.

Yoğun antrenman programlarıyla şampiyonalara hazırlanan Poyraz, Avrupa'daki yarışlarda elde ettiği zaferlere yenilerini eklemek istiyor.

Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can ve Deniz Öncü gibi Türk sporcuları örnek alan Bor'un tek hayali ileride MotoGP'de yarışıp dünya şampiyonu olmak.

"Hızlı sporcularla yarışmak beni de hızlandırıyor"

Poyraz Bor, AA muhabirine, bu sporu yapmaktan keyif aldığını, Avrupa'daki yarışlarda kazandığı zaferlerle İstiklal Marşı'nın okunmasından ve Türk bayrağının göndere çekilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Yurt dışındaki yarışlarda hızlı sporcularla yarışmanın kendisini de hızlandırdığını belirten Poyraz, "Onlardan gördüklerimi burada uygulamaya çalışıyorum. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yarışıyor. Daha önce 3 kez World Superbike Dünya Şampiyonu oldu. Ben de Toprak Razgatlıoğlu gibi olmak istiyorum. Yurt dışındaki yarışlarımda Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü ve Can Öncü gibi isimler beni motive ediyor. Çok çalışıp onları örnek almaya çalışıyorum. Yurt dışında bana 'El Turco' diye hitap ediyorlar. Hayalim MotoGP'de yarışmak ve dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

"MotoGP'de yarışması bizim için çok gurur verici olur"

Baba Ali Bor ise Poyraz'ın 3,5 yaşından itibaren yoğun şekilde bisiklete bindiğini, akrobatik hareketler yapmaya başlayınca da kendisini motosiklete bindirmeye karar verdiklerini kaydetti.

Oğlunun İzmit'te Motocross Park Kartepe ile İstabul'da Motoron Rider Academy'de motosiklete binmeye başladığını anlatan Bor, Poyraz'ın daha büyük motosikletlerle MotoGP'ye hazırlanması ve MotoGP'de yarışabilmesi amacıyla ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Ali Bor, "Poyraz'ın MotoGP yarışçısı olabilmesi ve MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak seviyeye gelip orada yarışlara katılması bizim için çok gurur verici olur." ifadelerini kullandı.