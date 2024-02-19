Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Çan'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Çan'da Coşkuyla Karşılandı

Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Çan\'da Coşkuyla Karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, Çan Atatürk Şehir Meydanında coşkuyla karşılandı. Aktürk, serbest stil 92 kilo finalinde Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Karşılama törenine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19.02.2024 20:48
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk Çan'da coşkuyla karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk, Çan Atatürk Şehir Meydanında coşkuyla karşılandı. Karşılama törenine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Çan'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Güreşçi Feyzullah Aktürk Çan'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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