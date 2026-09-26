Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'da coşkuyla karşılandı

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Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzon\'da coşkuyla karşılandı
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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü.

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü.

Avrupa şampiyonu olan Trabzonlu milli boksör Kethüda için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, milli boksörün ailesi, sporcular ve vatandaşlar, havalimanında genç sporcuyu karşıladı.

Genç, Türk sporculara verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milli sporcunun ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Kethüda'nın gençler kategorisinde de çok sayıda şampiyonluğu bulunduğunu belirten Genç, "Havvanur, Avrupa şampiyonluğunun büyükler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu aldı. İnşallah yakın zamanda dünya şampiyonluğuyla da gururlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
BulgaristanTrabzonSporSon Dakika

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