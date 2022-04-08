Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı

08.04.2022 11:11
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Murat Fırat, Şanlıurfa'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Güreşçi Murat Fırat, Şanlıurfa'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde 67 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi olan Milli Güreşçi Murat Fırat, Şanlıurfa'da büyük bir coşku ile karşılandı. Uçakla GAP Havalimanına gelen milli güreşçi ailesi ile sporcu antrenörü tarafından karşılandı.

Davul zurna eşliğinde karşılanan şampiyon güreşçi, Türkiye'ye madalya kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiğini söyleyen Fırat, "Önümüzde dünya şampiyonası var. Orada İnşallah bayrağımı göndere çekip altın madalya almak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şanlıurfa'da beni yetiştiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum, üzerimde emekleri çok. Ben Avrupa Şampiyonu olduysam gençlerimiz de şampiyon olabilir yeter ki imkan verilsin, bunun için bir salon istiyoruz" dedi.

Murat Fırat'ın yetişmesinde büyük emekleri olan antrenör Esat Yanar, "Allah'a şükür Şanlıurfa'dan güreşte ilk kez bir Avrupa Şampiyonu çıkardık. Kendisine yüzümüzü ak ettiği ve emeklerimizi boşa çıkartmadığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni şampiyonlar çıkacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı
Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu güreşçi davul zurna eşliğinde karşılandı - Son Dakika


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