Avrupa şampiyonu Neslihan Kibar, Yeni Delhi\'de iki kolda altın arayacak

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşçisi Neslihan Kibar, Avrupa şampiyonluğunun ardından katılacağı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da zirveyi hedefliyor.

Demir Karamancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Neslihan, bu yıl mayıs ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Çalışmalarını yüksek tempoyla sürdüren milli sporcu, 26 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Neslihan Kibar, AA muhabirine, Avrupa başarısını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır yaptığı bilek güreşinde birçok başarı elde ettiğini ifade eden Neslihan, "Geçtiğimiz aylarda Avrupa şampiyonası için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittim. Sistemli çalışmalarımızın sonucu Avrupa şampiyonu oldum. Oradan geldiğimiz gibi tekrardan antrenmanlarımıza başladık. Düzenli ve disiplinli bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şimdi, 26 Ekim'de Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Herkesi gururlandırmak istiyorum"

Neslihan, şampiyonaya gidecek Huri Uçar'la birlikte antrenörleri Davut Gökdoğan önderliğinde haftada 4 gün çalıştıklarını anlattı.

Çalışmalarının düzenli olduğunu dile getiren Neslihan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da şampiyon oldum ve Hindistan'da da aynı şekilde bunu devam ettirmek, bayrağımı gururla dalgalandırmak, hocamın yüzünü kara çıkarmamak, herkesi gururlandırmak istiyorum. Verilen imkanları hakkıyla değerlendirmek istiyorum. Şampiyon gidip, şampiyon dönmek istiyorum. Orada hem sağ hem de sol kolumla mücadele edeceğim. Bu şampiyonaya ilk defa katılıyorum. Avrupa'dan biraz tecrübem olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden fazla bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Kendime güveniyorum, inşallah iki kolda da şampiyonluğu alıp geleceğim."

"Sporcumuza son derece güveniyorum"

Antrenör Davut Gökdoğan da Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na yaklaşık 60 ülkeden katılım sağlanacağını söyledi.

Neslihan'dan önemli başarılar beklediklerini vurgulayan Gökdoğan, şöyle konuştu:

"Sistemli çalışmamızın neticesinde Neslihan kızımız kısa sürede Türkiye şampiyonu oldu, devamında da Macaristan'da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu. Yakında da Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na gidecek. Öğrencimiz hem sağ kol hem sol kolda sahneye çıkacak. Sporcumuza son derece güveniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda zaten şampiyon olarak kendini ispatladı. Doğru çalışmamızın, sistemli çalışmamızın neticesini, meyvesini bize kazandırdı. Aynı tecrübeyle dünyada her iki kolda da altın madalya bekliyorum."

Gökdoğan, Vali Çiçek'e, verdiği destek ve inşaatı devam eden Bilek Güreşi Eğitim Merkezi için teşekkür etti.