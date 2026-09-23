Avrupa şampiyonu Neslihan Kibar, Yeni Delhi'de iki kolda altın arayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa şampiyonu Neslihan Kibar, Yeni Delhi'de iki kolda altın arayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa şampiyonu Neslihan Kibar, Yeni Delhi\'de iki kolda altın arayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili 15 yaşındaki bilek güreşçisi Neslihan Kibar, mayısta Macaristan'da Avrupa şampiyonu oldu. 26 Ekim-7 Kasım'da Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na ilk kez katılacak sporcu, sağ ve sol kolda altın istiyor.

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşçisi Neslihan Kibar, Avrupa şampiyonluğunun ardından katılacağı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da zirveyi hedefliyor.

Demir Karamancı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Neslihan, bu yıl mayıs ayında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Çalışmalarını yüksek tempoyla sürdüren milli sporcu, 26 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Neslihan Kibar, AA muhabirine, Avrupa başarısını dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır yaptığı bilek güreşinde birçok başarı elde ettiğini ifade eden Neslihan, "Geçtiğimiz aylarda Avrupa şampiyonası için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittim. Sistemli çalışmalarımızın sonucu Avrupa şampiyonu oldum. Oradan geldiğimiz gibi tekrardan antrenmanlarımıza başladık. Düzenli ve disiplinli bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Şimdi, 26 Ekim'de Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Herkesi gururlandırmak istiyorum"

Neslihan, şampiyonaya gidecek Huri Uçar'la birlikte antrenörleri Davut Gökdoğan önderliğinde haftada 4 gün çalıştıklarını anlattı.

Çalışmalarının düzenli olduğunu dile getiren Neslihan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da şampiyon oldum ve Hindistan'da da aynı şekilde bunu devam ettirmek, bayrağımı gururla dalgalandırmak, hocamın yüzünü kara çıkarmamak, herkesi gururlandırmak istiyorum. Verilen imkanları hakkıyla değerlendirmek istiyorum. Şampiyon gidip, şampiyon dönmek istiyorum. Orada hem sağ hem de sol kolumla mücadele edeceğim. Bu şampiyonaya ilk defa katılıyorum. Avrupa'dan biraz tecrübem olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden fazla bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Kendime güveniyorum, inşallah iki kolda da şampiyonluğu alıp geleceğim."

"Sporcumuza son derece güveniyorum"

Antrenör Davut Gökdoğan da Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na yaklaşık 60 ülkeden katılım sağlanacağını söyledi.

Neslihan'dan önemli başarılar beklediklerini vurgulayan Gökdoğan, şöyle konuştu:

"Sistemli çalışmamızın neticesinde Neslihan kızımız kısa sürede Türkiye şampiyonu oldu, devamında da Macaristan'da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu. Yakında da Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na gidecek. Öğrencimiz hem sağ kol hem sol kolda sahneye çıkacak. Sporcumuza son derece güveniyorum. Avrupa Şampiyonası'nda zaten şampiyon olarak kendini ispatladı. Doğru çalışmamızın, sistemli çalışmamızın neticesini, meyvesini bize kazandırdı. Aynı tecrübeyle dünyada her iki kolda da altın madalya bekliyorum."

Gökdoğan, Vali Çiçek'e, verdiği destek ve inşaatı devam eden Bilek Güreşi Eğitim Merkezi için teşekkür etti.

Kaynak: AA
MacaristanDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:11:38. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu Neslihan Kibar, Yeni Delhi'de iki kolda altın arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement