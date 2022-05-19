Avrupa Wushu Şampiyonasında Yıldırım rüzgârı - Son Dakika
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Avrupa Wushu Şampiyonasında Yıldırım rüzgârı

19.05.2022 14:53
Avrupa Wushu Şampiyonasında Yıldırım rüzgârı

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Enes Gezer, 12-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan Burgaz'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Yıldırım'ı temsil etti.

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Enes Gezer, 12-15 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan Burgaz'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Yıldırım'ı temsil etti. 13 ülkeden bin sporcunun katılım sağladığı yarışmalarda 75 kg Wushu Sanda branşında Enes Gezer Avrupa Şampiyonu oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz neredeyse her hafta bir ulusal veya uluslararası organizasyondan madalya haberi aldıklarını belirtti. Avrupa Wushu Şampiyonası'nda elde edilen bu başarının kendisini memnun ettiğini dile getiren Yılmaz, "Spor kenti Yıldırım için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Spor yapma imkanı tanıdığımız gençlerimiz de önemli başarılara imza atıyor. Lisanslı sporcu sayımız da her geçen gün artıyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bulgaristan'da başarı elde ederek göğsümüzü kabartan Enes kardeşimi tebrik ediyorum ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kadın, erkek, çocuk her yaş grubunun spor yapabilmesi için imkanlar sunmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, yakın gelecekte yeni spor alanlarını Yıldırım'a kazandıracaklarını bildirdi. Yılmaz, birçok spor branşında milli takımlara sporcu verdikleri için mutlu olduklarını anlatarak, "Burada sporcularımız kadar onları yetiştiren, milli formayı giymelerini sağlayan antrenörlerimize da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Avrupa Wushu Şampiyonasında Yıldırım rüzgârı
Avrupa Wushu Şampiyonasında Yıldırım rüzgârı

YORUMLAR
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Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu Kayserili sporcu Avrupa ikincisi oldu Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu Yunusemreli Afra Avrupa ikincisi oldu
Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Bulgaristan, Cimnastik, Wushu, Spor, Son Dakika

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