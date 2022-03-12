Avrupa'ya veda eden "Aydın'ın Sultanları" lige odaklandı - Son Dakika
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Avrupa'ya veda eden "Aydın'ın Sultanları" lige odaklandı

12.03.2022 10:58

Voleybolda Avrupa Kupası'na veda eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Alper Hamurcu, hedeflerinin ligi ilk 8 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

Voleybolda Avrupa Kupası'na veda eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Alper Hamurcu, hedeflerinin ligi ilk 8 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci'ye elenen mavi beyazlı takım, lige odaklandı.

Ligde 28 puanla 9. sırada bulunan Aydın temsilcisi, antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Takımın antrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine, Avrupa macerasının beklediğinden daha iyi geçtiğini söyledi.

İtalyan temsilcisinin kupada favori olduğunu bildiklerini belirten Hamurcu, "Finale kalamıyor olmamızdaki sebep belki de Scandicci gibi bir takımla eşleşiyor olmamızdı. Bunu ufak bir şansızlık olarak görüyorum. Ama takımımızın iç sahada verdiği mücadeleden çok memnunum. Bu maç aslında final maçı olması gerekiyordu. Açıkçası kendimizi orada görüyorduk." dedi.

Artık tamamen lige odaklandıklarını vurgulayan Hamurcu, şöyle devam etti:

"Ligde de öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak. Mert Grup Sigorta ve Kuzey Boru bizden birer galibiyet öndeler. Onlar fikstür açısından dezavantajlı görünüyorlar. Şartlar ne olursa olsun önümüzdeki 4 maçı muhakkak kazanmamız gerekiyor. Bu maçlardan bir tanesi Vakıfbank maçı. Pazar günü oynayacağımız Bolu'ya karşı ligin ilk yarısında kaybetmiştik. Bu maçın telafisi bizim çok önemli. Mutlak galip gelmemiz gereken maçlardan bir tanesi. Sonrasında da kazanabileceğimiz kadar maç kazanıp duruma bakacağız. 4 maçın 3'ünden galip gelme ihtimalimiz yüksek. Vakıfbank maçını saymıyorum."

"Ya 7 ya da 8. sırada bitirebiliriz"

Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor'la oynayacakları maçların deplasmanda olmasının kendileri için dezavantaj olduğuna dikkati çeken Hamurcu, kendi evlerinde çok iyi oynayan bu takımlara karşı hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Sezon başında hedefledikleri noktada olmadıklarını, bunda sakatlıkların da rol oynadığını dile getiren Hamurcu, "Beklediğimiz yerde değiliz ama önümüzdeki 4 maçta istediğimiz performansı sergileyebilirsek beklediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum. ya 7 ya da 8. sırada bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hamurcu, Boluspor maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Avrupa'ya veda eden Aydın'ın Sultanları lige odaklandı
Avrupa'ya veda eden Aydın'ın Sultanları lige odaklandı
Avrupa'ya veda eden Aydın'ın Sultanları lige odaklandı

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Aydın'ın konuğu Bolu Belediyespor Aydın'ın konuğu Bolu Belediyespor

Büyükşehir Belediyespor, Yörük Ali Efe, İtalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa'ya veda eden 'Aydın'ın Sultanları' lige odaklandı - Son Dakika


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