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Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi - Son Dakika

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi

27.01.2022 12:57
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty???????, ülkesinde finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty???????, ülkesinde finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde 25 yaşındaki Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 2 dakika süren maçta Barty, setleri 6-1 ve 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı.

Barty, bu sezon Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set bile vermeden finale çıktı.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak için yarışıyor.

Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ashleigh Barty, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi - Son Dakika
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