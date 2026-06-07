Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası Macerası - Son Dakika
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Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası Macerası

07.06.2026 11:21
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Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak altıncı kez mücadele edecek. D Grubu'nda yer alıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Avustralya, üst üste 6. kez turnuvada boy gösterecek.

D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Paraguay ile mücadele edecek Avustralya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Avustralyalı Tony Popovic'in yaptığı Okyanusya temsilcisi, Asya Elemeleri C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak üst üste 6. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın lider olduğu grupta Suudi Arabistan, Endonezya, Çin ve Bahreyn'i geride bırakan Avustralya, 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 19 puan topladı.

Avustralya Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Avustralya-Bahreyn: 0-1

Endonezya-Avustralya: 0-0

Avustralya-Çin: 3-1

Japonya-Avustralya: 1-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Bahreyn-Avustralya: 2-2

Avustralya-Endonezya: 5-1

Çin-Avustralya: 0-2

Avustralya-Japonya: 1-0

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-2

Puan durumu:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Japonya

10

7

2

1

30

3

27

23

Avustralya

10

5

4

1

16

7

9

19

Suudi Arabistan

10

3

4

3

7

8

-1

13

Endonezya

10

3

3

4

9

20

-11

12

Çin

10

3

0

7

7

20

-13

9

Bahreyn

10

1

3

6

5

16

-11

6

Öne çıkan oyuncular

Avustralya'nın güncel kadrosundaki en önemli isimlerden birisi İtalya'da Parma forması giyen savunma oyuncusu Alessandro Circati.

Circati'nin yanı sıra Feyenoord'da oynayan Jordan Bos ve Watford'lu hücum oyuncusu Nestory Irankunda da dikkati çeken isimler.

Takımın en tecrübeli isimlerinden birisi ise, Türkiye'de uzun yıllar forma giyen ve Türk vatandaşlığı da bulunan Aziz Behiç.

Dünya Kupası geçmişi

Avustralya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 6 kez mücadele etti. Avustralya'nın organizasyondaki en iyi derecesi ise ikinci tur.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - İlk tur

2006 - İkinci tur

2010 - İlk tur

2014 - İlk tur

2018 - İlk tur

2022 - İkinci tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante UD)

Defans: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)

Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney), Aiden O'Neill (New York City)

Forvet: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellon), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melborne Victory), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

Maç takvimi

Avustralya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

14 Haziran Cumartesi:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Stadı-Vancouver)

19 Haziran Cuma:

22.00 ABD-Avustralya (Seattle Stadı-Seattle)

26 Haziran Cuma:

05.00 Paraguay-Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

Kaynak: AA

Avustralya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası Macerası - Son Dakika

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