Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oberwart kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar , kadınlar 78 kiloda Nurcan Yılmaz yarıştı.

Kaynak: AA

Mert Şişmanlar, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Judo: Oberwart Avrupa Açık - Son Dakika

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