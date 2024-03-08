Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-5 önde bitiren Avusturya temsilcisi, devre arasına 37-15 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdüren 8TF Flink Stones Graz, 58-26'lık skorla son periyoda rahat şekilde girdi. Final çeyreğinin ardından Avusturya temsilcisi, mücadeleden 83-29 galip ayrıldı.
Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu.
Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Son Dakika › Spor › Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i farklı mağlup etti - Son Dakika
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. İnan, takımın başında ilk antrenmanını yönetti. Antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futsalda yarı finalistler belirlendi. Türkiye ile Japonya arasındaki çeyrek final maçında Japonya, 3-1'lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi. Diğer çeyrek final maçlarında İran, Cezayir'i 8-2, Brezilya Tayland'ı 6-2 ve İspanya İtalya'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde İran-Brezilya ve Japonya-İspanya eşleşmeleri oluştu.
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Kulüp, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Goller Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'dan gelirken, Casper Hojer tek golü kaydetti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ilk yarısını 4-1 önde kapattı.
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Çaykur Rizespor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Kaan'ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.
Trabzon merkezli düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ağır hasarlı araçların yurtdışından getirilerek change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Galatasaray, bu galibiyetle üst sıralardaki yerini korudu.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, kulübün kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sungur, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kadın çalışanlarla bir araya gelerek onların emeklerini takdir etti ve gelecekte daha güzel günleri birlikte yaşayacaklarına inandığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?