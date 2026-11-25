Ay-yıldızlılar 2027 VNL'de Slovenya, Bulgaristan ve Japonya'da sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 Milletler Ligi'ndeki rakipleri ve etapları açıklandı. Ay-yıldızlılar 9-13 Haziran'da Slovenya, 23-27 Haziran'da Bulgaristan ve 14-18 Temmuz'da Japonya'da sahaya çıkacak; üç etap sonunda ilk 8 sıradaki takımlar VNL Finalleri'ne katılacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaşacağı takımlar belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 19 milli takımın mücadele edeceği organizasyonda gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.
Ay-yıldızlılar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde Slovenya'daki ilk etap, 23-27 Haziran 2027 tarihlerinde Bulgaristan'daki 2. etap, 14-18 Temmuz 2027 tarihlerinde ise Japonya'daki 3. etapta sahaya çıkacak. Maçların tarih ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.
Ekipler, her ayakta 4 karşılaşma oynayacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2027 Erkekler VNL Finalleri, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki grupları ve rakipleri şöyle:
Gruplar
1. Etap (Slovenya):
Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya
2. Etap (Bulgaristan):
Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika
3. Etap (Japonya):
Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran
Rakipler
1. Etap:
Slovenya-Türkiye
İtalya-Türkiye
Türkiye-Finlandiya
Türkiye-Ukrayna
2. Etap:
Türkiye-Belçika
Türkiye-Sırbistan
Bulgaristan-Türkiye
Türkiye-Almanya
3. Etap:
Rusya-Türkiye
Türkiye-İran
Japonya-Türkiye
Fransa-Türkiye
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