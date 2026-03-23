Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYBÜ Binicilik Takımı'nın Başarısı

23.03.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYBÜ Spor Kulübü, Nevruz Kupası'nda 5 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Spor Kulübü Binicilik Takımı, 21-22 Mart tarihlerinde düzenlenen Nevruz Kupası Engel Atlama Yarışmaları'nı 5 kupayla tamamladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Ankara'da Ahal Teke Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Farklı kulüplerden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmalarda, sporcular parkurlarda derece elde edebilmek için mücadele etti.

Yarışmalarda AYBÜ adına mücadele eden sporculardan Defne Turasan, "Charlett 21" isimli atıyla gösterdiği performansla 4 kupa kazanarak organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Turasan'ın farklı kategorilerde elde ettiği dereceler, takımın genel başarısında önemli rol oynadı.

Takımın bir diğer sporcusu Abdurrahman Serenli ise "Kiantha" isimli atıyla yarışmalarda 1 kupa kazanarak üniversitenin toplam kupa sayısını 5'e çıkardı.

Takım antrenörü Bahar Özsoy, yaptığı açıklamada, elde edilen başarının planlı ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, sporcuların performansından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sporcular ve antrenörler, desteklerinden dolayı AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:14:53. #7.12#
SON DAKİKA: AYBÜ Binicilik Takımı'nın Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.