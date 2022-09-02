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ADÜ'de spor tesisleri yenileniyor

02.09.2022 09:52
ADÜ'de spor tesisleri yenileniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2011-2014 yılları arasında yapılmış tesisler; yüzme havuzu, halı saha, tenis kortları, açık basketbol sahaları, açık atletizm pisti ve çim saha için yenileme çalışmaları başlatıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2011-2014 yılları arasında yapılmış tesisler; yüzme havuzu, halı saha, tenis kortları, açık basketbol sahaları, açık atletizm pisti ve çim saha için yenileme çalışmaları başlatıldı.

Tenis kortları ve açık basketbol sahalarının ömrünü tamamlaması üzerine başlayan tadilat çalışmaları çerçevesinde turuncu zeminin değiştirilmesinin dışında alt yapı da yeniden yapılıyor. Çalışmalar dahilinde yüzme havuzunun aktif hale gelmesi, soyunma odaları ile öğrenci ve personelin kullanım alanları tamamen yenilenme çalışmaları devam ediyor.

ADÜ'lü sporseverler için mevcut spor tesislerinin bakım onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, "Çalışmalar çerçevesinde yüzme havuzu, halı saha, 4 tenis kortu, açık basketbol sahaları, duvar tenisi ve fitness salonu yenileniyor. Zeminin zaman içinde yıpranarak kullanıma elverişsiz duruma gelmesi tesiste bakım onarım çalışması ihtiyacını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz aylarda kapalı tenis kortu brandasının kaldırılması ile başlayan tesiste, çelik konstrüksiyonlarında güçlendirilmesi yapıldı" dedi.

Açık basketbol sahaları, fitness salonu ve saunaların günün koşullarına uygun şekilde revize edildiğini belirten Prof. Dr. Burçin Ölçücü, ADÜ Spor Tesislerinin ADÜ ve Aydın'ın, ihtiyaçlarını karşılayan güçlü altyapısı ile hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

basketbol, Aydın, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ADÜ'de spor tesisleri yenileniyor - Son Dakika

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