Aydın BBSK, Karşıyaka turnuvasında İlbank\'ı 3-1 mağlup etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı hazırlık karşılaşmasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Karşıyaka tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında İlbank ile karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-21, 19-25, 25-13 ve 25-14'lük set skorlarıyla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aydın BBSK'da Guewe Diouf 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken, İdil Gür 13, Ünzile Hacıoğlu ise 11 sayıyla oynadı.