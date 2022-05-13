Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hamurcu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu'nun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Hamurcu'nun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Hamurcu, takımda 3 sene daha görev yapacağı için mutlu olduğunu belirtti. Yeni sezon için çalışmalarının devam ettiklerini kaydeden Hamurcu, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden itibaren hem belediye emekçilerimizin hem de güzel Aydın taraftarının desteğini hissetmiş olmak aldığım bu karardaki en büyük etkenlerden oldu. Geçmiş senelerde olduğu gibi önümüzdeki senelerde de hangi şartlar altında olursak olalım kulübümüzü taşıyabildiğimiz kadar üst sıralara taşımak ve yapabildiğimiz ölçüde her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Yeni sezon yapılanmamızı en kısa sürede tamamlayıp çalışmalarımıza başlayacağız."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Hamurcu ile 3 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.