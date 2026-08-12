Aydın Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolü

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında rutin sağlık kontrollerinden geçti.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibi, kapsamlı sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Gerçekleştirilen kontrollerde oyuncuların kan tahlilleri ve çeşitli tetkikleri yapıldı. EKG ve efor testlerinin yanı sıra kardiyoloji kontrollerinden geçirilen sporcular, Ortopedi ve Travmatoloji, İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji ile Kulak Burun Boğaz bölümlerinde de muayene edildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takım, yeni sezon hazırlıklarına program doğrultusunda devam edecek.