Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi - Son Dakika
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Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi

03.03.2022 11:41
Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi

CEV Challenge Kupası'nda ilk kez yer aldığı 2019'da adını finale yazdırıp, kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmasına rağmen tarih yazan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sezon ikinci kez yer aldığı aynı kupada yarı finalde elenme üzüntüsü yaşadı.

CEV Challenge Kupası'nda ilk kez yer aldığı 2019'da adını finale yazdırıp, kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmasına rağmen tarih yazan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sezon ikinci kez yer aldığı aynı kupada yarı finalde elenme üzüntüsü yaşadı. Mavi-beyazlı ekibi yarı finalde durduran yine bir İtalya temsilcisi oldu. Savino Del Bene Scandicci'ye evinde 3-2 mağlup olan Aydın'ın Sultanları dün İtalya'da çıktığı rövanş mücadelesini 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

Sezon öncesi ev sahipliği yaptığı Balkan Kupası'nı kaldırarak Challenge Kupası'nda eleme oynama hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor sırasıyla BK Tromso (Norveç), OK Gacko (Bosna Hersek), MCM Diamant Kaposvar (Macaristan) ve CSM Lugoj'u (Romanya) eledi. Bu sezonki Avrupa macerasına namağlup geldiği yarı finalde veda eden Aydın Büyükşehir, finali göremeden havlu atmasına rağmen ülkemizi başarıyla temsil ederek alkış topladı.


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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'da Savino Del Bene ile karşılaşacak Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'da Savino Del Bene ile karşılaşacak

Büyükşehir Belediyespor, İtalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın BŞB'nin Avrupa'da finale nefesi yetmedi - Son Dakika


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