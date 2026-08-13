Aydın Büyükşehir Belediyespor’un fikstürü belli oldu

Yeni sezonda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 2026-2027 sezonu fikstürü, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde heyecan 3 Ekim 2026 tarihinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Normal sezonun 28 Mart 2027 tarihinde sona ereceği ligde, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Final Etabı ise Nisan 2027 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni sezonda iddialı bir kadroyla üst sıraları hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda V.Bank ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı ekip, ikinci haftada sahasında İzmir DSİ'yi konuk ederken, üçüncü haftada deplasmanda Bergama Belediyesi SK ile mücadele edecek. Dördüncü haftada sahasında Denizli Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, beşinci haftada yine kendi sahasında İBB Spor Kulübü ile karşılaşacak. Altıncı haftada Bahçelievler Belediyespor'a konuk olacak mavi-beyazlı ekip, yedinci haftada sahasında Karşıyaka'yı ağırlayacak. Sekizinci haftada deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, dokuzuncu haftada sahasında Fenerbahçe Medicana ile mücadele edecek. Ligin 10. haftasında deplasmanda Yeşilyurt ile karşılaşacak olan Aydın temsilcisi, 11. haftada sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek. Mavi-beyazlı ekip, 12. haftada deplasmanda Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelirken, ilk yarının son haftasında ise sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, böylece 13 haftalık ilk yarı fikstüründe 7 karşılaşmayı sahasında, 6 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.