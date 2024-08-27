Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Basketbol Eğitimleriyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Basketbol Eğitimleriyle Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Basketbol Eğitimleriyle Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kursları kapsamında basketbol eğitimleri hız kesmeden devam ederken, geleceğin minik 'dev adamları' Büyükşehir'in kurslarında yetişiyor.

27.08.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kursları kapsamında basketbol eğitimleri hız kesmeden devam ederken, geleceğin minik 'dev adamları' Büyükşehir'in kurslarında yetişiyor.

Hayata geçirdiği proje ve sosyal belediyecilik çalışmaları ile 7'den 70'e tüm vatandaşların yanında olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte yaşayan çocukları yaz tatilinde de yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Onlarca farklı branşta düzenlenen kurslar kapsamında basketbol eğitimi de genç sporcular ile buluşturuluyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de yaz tatillerinde gelişimlerine katkı sağlıyor.

"Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz"

Fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan basketbol kursları hakkında bilgi veren Antrenör Olcay Parlak, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen kurslarda çocuklarımız ile birlikte hem eğleniyoruz hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Amacımız çocuklarımıza basketbolu sevdirmek, temel becerileri kazandırmak. Çocuklarımızdan ve velilerimizden kurslara büyük bir ilgi var. Bundan çok mutluyuz, bize bu imkanları sağlayan Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Basketbol Eğitimleriyle Devam Ediyor - Son Dakika

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