Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Okçulukla Devam Ediyor

Spor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocukların yaz tatillerinde verimli vakit geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri için başlatılan yaz kursları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları kapsamında gençleri okçuluk sporu ile buluşturdu. Uzman eğitmenler eşliğinde geleceğin olimpiyat sporcularının yetiştirildiği kurs, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslarda genç sporcular, ok atışı yapmalarının yanı sıra saha malzemelerinin kullanımını ve okçuluk sporunun kurallarını da öğrendi. Okçuluk kursuna katılan genç sporcular yaz tatillerini kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak geçirdi. Dikkat ve konsantrasyon artışı sağlayan, gelişime katkı sunan okçuluk sporu hakkında eğitim alan öğrenciler, fiziksel yeteneklerini de arttırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların eğitimleri ve gelişimleri konusunda her noktada yanlarında olmaya devam edeceklerini, genç sporculara desteklerinin süreceğini belirtti. Veliler ve öğrenciler ise desteklerinden dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN