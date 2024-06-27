Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörlerini Değiştirdi

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, transferlerinde hız kesmezken yardımcı antrenörlerde de değişikliğe gitti.

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon için transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Başarılı sporcuları kadrosuna katan mavi beyazlı ekip, teknik ekipte de değişikliğe gitti. Geçtiğimiz sezonlarda yardımcı antrenör olarak görev yapan Cihan Çintay, Onur İşçi, Burak Kaya ile yolları ayıran Aydın'ın Sultanları, yardımcı antrenörler Gençer Yarkın, Halil Demirkan, Eray Sertkaya ile anlaştı.

Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada "Geçmiş sezonlarda takımımızın parçası olan değerli yardımcı antrenörlerimize teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz. Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımızda teknik ekibe de yeni isimler katıldı, aramıza katılan kıymetli antrenörlerimizin başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN