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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak

Sultanlar Ligi'nde üst üste 7. mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ile yapacağı maçta çıkış arayacak. Aydın temsilcisi 4 galibiyetle 12. sırada yer alırken, Kuzeyboru ise 10 galibiyetle 5. sıradadır.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak
23.01.2024 - 11:38,
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Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olarak üst üste 7'nci mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 16 maçta 4 galibiyet alıp 12'nci sırada yer alırken, Kuzeyboru ise aynı periyotta 10 galibiyet elde ederek 5'inci basamakta yer buldu. İki takım arasında ilk yarıda Aksaray'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: DHA
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