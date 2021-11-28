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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

28.11.2021 21:40
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma Aydın'ın hakimiyetinde geçti ve maç 3-0 ile tamamlandı.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın'ın sultanları parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 25 - 17 kazandı. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Aydın, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 25-16'lık skorla 9 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Sultanlar, 25 - 20'lik skorla seti tamamlayarak maçı almayı bildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.


- Aydın
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Büyükşehir Belediyespor, Mimar Sinan, oyunlar, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti - Son Dakika Spor


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