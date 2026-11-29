Aydın'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi İl Müsabakaları'nda mücadele eden Yenipazar Anadolu Lisesi öğrencileri, elde ettikleri 14 dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda 4 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 dördüncülük kazanan öğrencilerden 3'ü, bölge müsabakalarında mücadele etme hakkı elde etti.

Aydın genelinden öğrencilerin katıldığı il müsabakalarında Yenipazar Anadolu Lisesi sporcuları sergiledikleri performansla dikkat çekti. Farklı kategorilerde mücadele eden öğrenciler, toplam 14 derece elde ederek okullarını ve ilçelerini gururlandırdı. Müsabakalar sonunda 4 sporcu birincilik, 4 sporcu ikincilik, 3 sporcu üçüncülük ve 3 sporcu dördüncülük elde etti. Birincilik kazanan sporculardan 3'ü, bölge müsabakalarında okullarını, Yenipazar'ı ve Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başarıda emeği bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Erdoğan Kurt'u, öğrencileri ve okul yönetimini tebrik ederek bölge müsabakalarında mücadele edecek sporculara başarılar diledi.